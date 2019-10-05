Доступную среду для людей с инвалидностью создадут в домах по программе реновации в Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Москвы создадут доступную среду для граждан с инвалидностью, переселяющихся в дома по программе реновации. Таких на сегодняшний день около 15,6 тыс. человек. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"У нас 15 600 человек на сегодняшний день из заявленных участников программы реновации являются инвалидами. Сегодня уже при проектировании домов, когда видим точно, что человек из сносимого дома переезжает в новый, мы ряд квартир проектируем под маломобильных граждан", - сказал он.

Хуснуллин пояснил, что это квартиры на первых этажах, для них делаются более широкие двери, в туалетах и на кухнях там есть специальные переговорные устройства, а розетки подняты выше от уровня пола. Кроме того, подъезды в домах не имеют порогов, а при создании тротуаров делается минимальный уклон для комфортного въезда инвалидов-колясочников.

Хуснуллин добавил, что в ряде новых домов, в которые уже идет переселение по программе реновации, - по улице Коминтерна, в Бабушкинского районе - уже есть такие квартиры.