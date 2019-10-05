На стройке на северо-западе Москвы обвалился грунт в котловане

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Рабочий упал в котлован при обвале грунта на стройке на Карамышевской набережной в Москве. Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"На Карамышевской набережной при строительстве произошел обвал грунта в котлован. В результате пострадал один из рабочих, упав в яму", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве ТАСС сообщили, что появившаяся в интернете информация об обрушении дома на Карамышевской набережной не соответствует действительности. Причины случившегося выясняются.