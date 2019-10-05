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В Москве задержан подозреваемый в поджоге внедорожника

Злоумышленник облил иномарку неизвестной жидкостью, в результате чего произошло возгорание капота

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в поджоге внедорожника "Тойота-Ленд-Крузер" задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Оперативники ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля Toyota Land Cruiser стоимостью более 2 миллионов рублей", - сообщили в столичном главке.

Полицейские задержали подозреваемого на Долгопрудной улице. Им оказался 23-летний приезжий.

Ранее в столичную полицию обратился генеральный директор фирмы с заявлением о поджоге иномарки.

"Сотрудники полиции установили, что ночью неизвестный, находясь на Лухмановской улице, осуществил поджог автомобиля, принадлежавшего организации, облив его неизвестной жидкостью, в результате чего произошло возгорание капота автомобиля", - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" (ст. 167) УК РФ.

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