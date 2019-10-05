График движения поездов Киевского направления изменится на 2 дня из-за строительных работ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Режим следования электропоездов Киевского направления на участке Москва Сортировочная - Очаково изменится в связи с проведением ремонтных работ 5, 6 октября. Об этом сообщается в субботу в твиттер-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

"В выходные меняется расписание Киевского направления из-за работ на участке Москва Сортировочная - Очаково. С 18:00 субботы до 18:00 воскресенья поезда в сторону Москвы не будут останавливаться на Москве-Сортировочной, отменены все рейсы на участке Москва-Новопеределкино", - говорится в сообщении.