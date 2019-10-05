Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил педагогов столицы с Днем учителя и отметил успехи московского образования. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу в его "Твиттере".

"Дорогие учителя, сердечно поздравляю вас с праздником! Ваша работа требует не только большого профессионализма, но и особых душевных качеств. Вы даете ребенку знания, нравственные ориентиры, помогаете ему раскрыть таланты и найти свою дорогу в жизни", - отмечается в поздравлении.

"Московское образование показывает высокие результаты на российском и мировом уровнях. Город оснащает школы новым оборудованием, развивает МЭШ, поддерживает талантливых учеников и, конечно, учителей", - добавил Собянин.

Мэр Москвы пожелал преподавателям крепкого здоровья, благополучия и успехов.

5 октября в России отмечается День учителя. В СССР этот праздник появился в середине 1960-х годов: по указу Президиума Верховного Совета от 29 сентября 1965 года он отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года в России праздник отмечается ежегодно 5 октября согласно указу президента РФ от 3 октября 1994 года. Дата была установлена в связи с тем, что в том же году решением ЮНЕСКО был учрежден Всемирный день учителя 5 октября - профессиональный праздник всех работников сферы образования.