В Музее музыки в Москве откроется выставка, посвященная Мусоргскому и Римскому-Корсакову

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Выставка "Красота и правда оперы: Мусоргский и Римский-Корсаков" откроется 10 октября в Российском национальном музее музыки в Москве, сообщается на сайте столичной мэрии.

Выставка посвящена сразу двум важным датам: 180-летию со дня рождения Модеста Мусоргского и 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова.

Экспозиция будет поделена на пять разделов, каждый из которых расскажет посетителям об операх Мусоргского "Борис Годунов", "Сорочинская ярмарка", "Женитьба", "Саламбо", а также об опере "Хованщина", отредактированной Римским-Корсаковым.

Гости музея смогут увидеть более 200 предметов из фондов музея, в том числе подлинную нотную рукопись оперы "Борис Годунов", театральные афиши, эскизы декораций авторства Кузьмы Петрова-Водкина, а также костюмы Федора Шаляпина и Ирины Архиповой, исполнявших партии в некоторых спектаклях .

Российский национальный музей музыки, основанный в 1912 году, является одним из старейших и крупнейших музыкальных музеев мира. Фонд музея обладает большой коллекцией нотных и литературных авторских рукописей, редких изданий, аудиозаписей, а также уникальных документов, связанных с жизнью и творчеством российских и зарубежных музыкальных деятелей.