Благотворительный забег с собаками "Быстрый пес" в Москве собрал около 140 тыс. рублей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Стартовые взносы от благотворительного забега с собаками "Быстрый пес", который прошел в Битцевском лесу в Москве, составили около 140 тыс. рублей. Об этом в субботу сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"В субботу, 5 октября, прошел благотворительный забег с собаками "Быстрый пес", который собрал почти 140 тыс. рублей. Все стартовые взносы переведены в благотворительный фонд "Подарок судьбы", который помогает найти дом животным из приюта и продвигает заботу о домашних питомцах независимо от их вида, породы и других особенностей", - говорится в сообщении.

Организаторами мероприятия выступили "Беговое сообщество" и автономная некоммерческая организация "Центр проведения спортивных мероприятий "Московский марафон" при поддержке правительства Москвы и городского департамента спорта.