{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве ожидается дождь со снегом

Воздух прогреется до четырех градусов тепла

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь со снегом и до плюс четырех градусов ожидаются 6 октября в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 2-4 градуса выше ноля, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В связи с осадками и порывами ветра 6 октября в московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В ночь на 7 октября температура воздуха в столице может опуститься до отметки в ноль градусов.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 0-5 градусов тепла. В ночь на 7 октября столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса.

Теги
Россия
В МЧС сообщили, что в здании МИД РФ произошло короткое замыкание без возгорания
Информация о пострадавших не поступала
Читать полностью