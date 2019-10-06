Фестиваль короткометражных фильмов пройдет в Москве с 17 по 27 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль короткометражных фильмов откроется в Москве 17 октября и продлится 10 дней; кинокартины будут показывать в музее современного искусства "Гараж", сети кинотеатров "Москино" и кинотеатрах "Иллюзион" и "Пионер". Об этом сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства столицы.

"С 17 по 27 октября в Москве пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов Shnit. На протяжении 10 дней кинопоказы будут идти в музее современного искусства "Гараж", сети кинотеатров "Москино", а также кинотеатрах "Иллюзион" и "Пионер". Программа фестиваля традиционно включает международный и национальный конкурсы. Всего будут показаны 22 сборника - это более 100 короткометражных фильмов, снятых режиссерами из Непала, Индии, Катара, Исландии, Аргентины и других стран", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля покажут 21 российский фильм. Также будет анимационная программа для детей, ее можно будет посмотреть в "Пионере". Организаторы советуют попасть на показы фильмов "Кожа" (получил "Оскар" в номинации "Лучшая короткометражная игровая комедия"), "Водрузить флаг" и "Конец линии".

Программа фестиваля будет разделена на три блока: Dramatic Green, Neon Black, Silent Pink. Сверх этого продемонстрируют сборник комедий и альманах романтичных фильмов. Лучшие работы определит голосование жюри и зрителей, победителей наградят денежными призами в Нью-Йорке 28 октября.