Московский полумарафон "Моя столица" собрал около 8 тыс. участников

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Около 8 тыс. человек приняли участие в полумарафоне "Моя столица" 6 октября на Воробьевых горах. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"6 октября в Москве завершился юбилейный сезон проекта "Фармэко - Бегом по Золотому кольцу". Забег по 12 красивым городам с 1000-летней историей привел участников к заключительному пункту маршрута - полумарафону "Моя столица", который является одним из самых масштабных событий серии и стал юбилейным пятидесятым стартом за всю историю проекта. Третий год подряд около 8 тыс. спортсменов в возрасте от 4 до 85 лет встретились в одном из самых красивых мест Москвы - на Университетской площади, чтобы пробежать финальные километры сезона по Воробьевым горам", - говорится в сообщении.

Участники преодолели дистанции на 3 км, 10 км и 21,1 км. Также впервые состоялась эстафета в три этапа: 1-й этап - 4,5 тыс. м, 2-й и 3-й - 8,3 тыс. м. Маленькие участники и люди с ограниченными возможностями здоровья испытали свои силы на забегах в 300 и 600 метров.

В церемониях открытия и награждения приняли участие двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, двукратный призер Олимпийских игр, российская легкоатлетка Олеся Зыкина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. Также на мероприятии присутствовали серебряный призер Олимпийских игр, российский ватерполист Юрий Яцев, двукратный чемпион Европы и капитан сборной России по спортивной гимнастике Эмин Гарибов, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова и олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира и Европы, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.