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Около тысячи человек пробежали кросс "Лисья гора" в Битцевском лесу

Длинна дистанции составляла от двух до восьми км

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Порядка тысячи человек приняли участие в забеге Лисья гора", который прошел в Битцевском лесу 6 октября. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС организаторы мероприятия.

"Шестого октября в Москве прошел традиционный осенний старт "Бегового сообщества" - кросс "Лисья гора". Более 1 тыс. участников, как и в прошлом году, собрались в Битцевском лесу, чтобы пробежать настоящий классический кросс и провести выходной день на природе", - говорится в сообщении.

Спортсмены пробежали дистанции от 2 до 8 км в зависимости от возраста. Среди девушек в категории 18-19 лет в дистанции на 2 км первой пришла к финишу Дарья Шабунина, среди юношей 18-19 лет - Хайриллохон Амилов. Среди женщин от 35 лет первой преодолела дистанцию в 4 км Мария Мальцева, среди женщин в категории 23-34 - Светлана Симакова, а мужчин от 35 лет в дистанции 6 км первым прибежал Вячеслав Шабунин, среди мужчин в категории 23-34 восьмикилометровую дистанцию преодолел первый Илдар Миншин.

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