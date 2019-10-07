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Холодная погода с осадками и порывистым ветром ожидается в Москве в понедельник

Днем в городе потеплеет до 2-4 градусов, по области температура воздуха ожидается до плюс 5 градусов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пасмурная погода с порывистым ветром, дождем и мокрым снегом сохранится в Москве в понедельник. Температура воздуха не поднимется выше четырех градусов тепла, следует из прогноза Гидрометцентра.

В Московском регионе днем в понедельник будет облачно, местами небольшие осадки, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба. В столице воздух прогреется до 2-4 градусов тепла, по области от нуля до пяти градусов.

В понедельник в Московском регионе сохранится желтый уровень природной опасности в связи с гололедом, снегом и порывистым ветром.

Ночью на вторник характер погоды не изменится. Температура в Москве составит от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до двух градусов выше нуля.

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