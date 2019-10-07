Погодные модули начали монтировать на станциях первых Московских центральных диаметров

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Погодные модули (навесы) для защиты от осадков начали монтировать на платформах станций, которые войдут в состав первых двух Московских центральных диаметров (МЦД). Конструкции будут оформлены в цветовой гамме, соответствующей маршрутам, сообщил ТАСС начальник дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

"Для защиты пассажиров от осадков и ветра на станциях Московских центральных диаметров начали устанавливать погодные модули. Высокопрочный каркас сделан из нержавеющей стали, некоторые его элементы будут цветов линий МЦД. Так, на первом диаметре пассажиры увидят на модулях элементы цвета "физалис", а на втором - цвета "фуксия". Всего к запуску МЦД на станциях первых двух диаметров будет установлено более 230 погодных модулей", - сказал Акимов.

По его словам, сейчас ведутся работы по установке на станциях Красногорская и Аникеевка, уже закончена установка на станциях Новодачная и Хлебниково. На нескольких станциях вместо погодных модулей установят навесы на всю длину платформы. К запуску МЦД активно идет подготовка всей инфраструктуры метро и железнодорожных станций. В частности, обновляется покрытие платформ, устанавливаются новые скамейки, стойки экстренного вызова.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Также ранее было принято решение обозначить маршруты диаметров на схемах метро цветом "физалис" (МЦД-1), "фуксия" (МЦД-2), "папайя" (МЦД-3), "ментол" (МЦД-4) и "зеленый луг" (МЦД-5). На схемах метро диаметры обозначат по аналогии с МЦК: контур линии будет обозначен в цвет диаметра, а пространство внутри будет белым.