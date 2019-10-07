Москвичам предложили оценить реставрацию памятников архитектуры

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Голосование, посвященное реставрации объектов культурного наследия в Москве, открылось на портале "Активный гражданин". Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"Горожане выберут лучший отреставрированный объект. Голосование состоит из четырех блоков. В каждом из них участники проекта отдадут голос за памятник архитектуры, реставрация которого, по их мнению, выполнена успешнее других", - говорится в сообщении.

В первом блоке пользователи смогут выбрать среди павильонов "Земледелие" и "Космос" на ВДНХ, фонтанов "Золотой колос" и "Дружба народов", а также комплекса Хамовнических казарм. Во втором блоке проголосовать можно будет за Ново-Екатерининскую больницу на Страстном бульваре, Киевский вокзал, дом-коммуну архитектора Николаева, станцию "Киевская" Филевской линии метро и здание газеты "Известия".

Затем жители будут выбирать лучший отреставрированный объект из усадьбы Старо-Никольское в поселении Первомайском, особняка Ольги Коробковой, жилого дома купца Николая Баулина, особняка Анны Кекушевой и усадьбы Алексея Разумовского. И в последнем блоке представлены скоропечатня Левенсона, церковь Спаса Нерукотворного в селе Вороново, Малый собор Донского монастыря, фамильное захоронение Морозовых на Рогожском кладбище и фреска на станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии.

Отмечается, что ежегодно в столице реставрируют более 200 объектов культурного наследия.