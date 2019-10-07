Новые путеводители на трех языках разработали для туристов в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Три новых путеводителя о московских достопримечательностях, культурных событиях и местах для отдыха с детьми разработали для гостей столицы. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Для туристов разработали три новых путеводителя - на русском, английском и китайском языках <...> В ближайшее время их можно будет взять бесплатно в московских музеях, галереях, парках и других общественных пространствах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что путеводители появились в парке "Зарядье", на ВДНХ, в ГУМе, Музее Москвы, в кассах Московской канатной дороги и других туристических объектах столицы, а также в некоторых московских отелях.

В путеводителе "Москва: что посмотреть" можно найти схему исторического центра города с наиболее интересными для посещения местами, среди которых популярные городские музеи, памятники, парки и смотровые площадки. Об интересных образовательных пространствах для детей, спортивных площадках, театрах с детским репертуаром и Московском зоопарке можно прочитать в брошюре "По Москве с детьми". Печатный гид "Москва. События и культура" расскажет о главных ежегодных фестивалях, выставках и других культурных, спортивных и гастрономических событиях столицы.

Все путеводители доступны и в электронном виде на сайте комитета по туризму Москвы.