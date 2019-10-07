Зону действия парковочных разрешений расширили для жителей четырех районов в центре Москвы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Зона действия резидентных парковочных разрешений расширена для жителей четырех районов Центрального административного округа Москвы. Теперь автомобилисты - владельцы резидентных разрешений смогут бесплатно парковаться на улицах, находящихся на границе двух районов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Резидентное парковочное разрешение позволяет водителям за 3 тыс. рублей в год ежедневно и круглосуточно парковаться на платных парковках своего района. При этом граница между столичными районами нередко пролегает по одной и той же улице. Так, например, четная сторона улицы может относиться к одному району, а нечетная - уже к другому. Мы получили обращения от жителей, проживающих на границах двух районов, а также от муниципальных депутатов, с просьбами помочь разрешить эту ситуацию, теперь для удобства горожан зона действия их резидентных разрешений расширена, и на ряде таких пограничных улиц парковка стала доступной для обоих районов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нововведения действуют для резидентов Арбата, Хамовников, Пресненского и Тверского районов. Так, теперь жители Тверского и Пресненского районов смогут оставлять свои авто на платных парковках на любой стороне Большого Палашевского, Трехпрудного и Сытинского переулков.

Кроме того, обе стороны Большого Девятинского переулка теперь доступны как жителям Пресненского района, так и резидентам Арбата. Также жители районов Арбат и Хамовники могут оставлять авто по обеим сторонам Смоленской улицы.

Резидентные парковочные разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20:00 до 8:00. При этом автовладельцы могут внести годовую резидентную плату в размере 3 тыс. рублей для круглосуточной парковки.