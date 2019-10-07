Три отдела ЗАГС будут регистрировать брак в новогодние праздники в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пары смогут провести церемонию бракосочетания в Москве в новогодние праздники в Грибоедовском ЗАГСе, а также во дворцах бракосочетания №3 и №5, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"В связи с обращениями граждан в праздничные дни для регистрации брака будут работать Грибоедовский загс, Дворец бракосочетания №3 и Дворец бракосочетания №5, расположенный на территории Измайловского кремля. Молодожены выбирают новогодние предпраздничные и праздничные дни для регистрации брака, так как Новый год связан с началом новой жизни, и в эти особенные даты предоставляется прекрасная возможность создать новую семью со своей второй половинкой", - говорится в сообщении.

В Грибоедовском ЗАГСе (Дворец бракосочетания №1) церемонию можно будет провести 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания №3 на улице Юных Ленинцев - 5 и 7 января, во Дворце бракосочетания №5 - 4 и 7 января. Кроме того, 3, 4 и 7 января в этих дворцах бракосочетания можно будет подать заявления на регистрацию брака.

При этом 31 декабря все отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме.

В сообщении уточняется, что церемонии регистрации браков будут проводиться и в дни ноябрьских праздников - 3 и 5 ноября - во Дворце бракосочетания №3, который с июля работает ежедневно. Однако 4 ноября здесь будет выходным. У остальных отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания 3, 4 и 5 ноября - официальные выходные.