Двадцать новых эстрадных площадок установили в парках Москвы в 2019 году

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Новые эстрады для выступления артистов появились в 2019 году в 19 московских парках, еще пять площадок в зонах отдыха отремонтировали, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"В этом году работы по благоустройству проводятся на 161 парковой и озелененной территории города. Городской ремонт идет в крупных парках, на столичных бульварах, в скверах и небольших районных парках. <...> Так, например, в них установили 20 новых эстрад для выступлений артистов, а также привели в порядок пять сцен, которые нуждались в ремонте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столичных парках традиционно проходит много концертов, спектаклей и театрализованных представлений, поэтому они должны соответствовать высоким стандартам качества. Новые сцены строились, в том числе, и по просьбе местных жителей.

В сообщении уточняется, что, например, во время благоустройства Детского Черкизовского парка был реконструирован местный амфитеатр, находившийся в неудовлетворительном состоянии. В ходе работ там обновили сцену, сиденья для зрителей, укрепили несущую конструкцию. А в парке усадьбы Люблино по просьбам горожан сделали новую концертную сцену и обустроили амфитеатр, где могут разместиться до 180 зрителей.