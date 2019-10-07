Экспозиция московского Музея Победы пополнится 500-килограммовой немецкой авиабомбой

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Экспозицию Музея Победы в Москве пополнят образцы вооружения первой половины XX века общей массой более 9 т - среди них 500-килограммовая немецкая авиабомба. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе музея.

Договор о передаче 18 предметов из фондов Музея современной истории России будет подписан 10 октября. "Мы благодарны Музею современной истории России за передачу экспонатов, связанных с Великой Отечественной войной. Это событие является уникальным в культурной жизни нашей страны. Редкий случай, когда музей отдает партнеру раритеты из своих запасников не на временную выставку, а в постоянную, вновь создаваемую экспозицию", - отметил директор Музея Победы Александр Школьник, чьи слова приводит пресс-служба.

Среди экспонатов - 500-килограммовая немецкая авиабомба и 1,5-тонная советская морская торпеда, полевая пушка ЗИС-3, участвовавшая в боях за освобождение Румынии и Венгрии в 1944 году, автоматическая зенитная пушка 70-К с линкора "Севастополь" и горная пушка "Шнейдер", использовавшаяся Рабоче-крестьянской Красной армией во время Гражданской войны.

"Еще один раритет - полевая трехдюймовая пушка образца 1902 года. Подобные артиллерийские установки были на вооружении гарнизона Петропавловской крепости в 1917 году, а после революции орудие оказалось на вооружении финской армии. На родину ее вернули в 1940 году после Зимней войны в качестве трофея Красной армии", - отметили в пресс-службе.

По словам директора Музея современной истории России Ирины Великановой, передача экспонатов - это отличный пример взаимовыгодного партнерства внутри музейного сообщества. "Наш музей обладает огромными фондами: свыше 1,3 млн единиц хранения. При всем желании рассказать посетителям музея как можно больше о современной истории России, ознакомить их со всеми любопытными экспонатами просто невозможно. Поэтому мы и предложили Музею Победы экспонировать военную технику из наших хранилищ на их площадке", - цитирует Великанову пресс-служба.

Все вооружение выставят в постоянной экспозиции в главном здании Музея Победы и на открытых площадках.