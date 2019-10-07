Росархив: архивы, пострадавшие при июльском пожаре в РГАЛИ, восстановят в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Документы государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве, пострадавшие при июльском пожаре, будут восстановлены в 2020 году. Об этом в понедельник рассказал журналистам на пресс-конференции в Симферополе руководитель Федерального архивного агентства Андрея Артизов.

"У нас есть отдельный план по ликвидации последствий этого возгорания. Мы рассматривали этот вопрос на коллегии, соответствующим образом обратили внимание всех руководителей федеральных архивов на ужесточение требований противопожарной безопасности. Это приоритет номер один <…> Мы этот план реализуем, думаю, что в следующем году все будет закончено. Отделались небольшими потерями", - сказал Артизов.

Пострадавшие документы сейчас замораживают в специальной установке партиями по 600 штук после чего восстанавливают, рассказал Артизов, уточнив, что обработано уже две партии, осталось еще около 10. Пострадали в результате возгорания в основном документы Роскультуры, уточнил руководитель Федерального архивного агентства.

Пожар в здании РГАЛИ произошел 12 июля. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Горели стеллажи с документами на четвертом этаже.