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Около 11 тыс. человек посетили выставку "Город: детали" на ВДНХ в Москве

На ней было представлено свыше 250 проектов дизайн-решений для мегаполисов от российских и зарубежных компаний

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Гостями выставки дизайн-решений для мегаполисов, которая прошла на ВДНХ в Москве с 3 по 5 октября, стали 11 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе выставочного центра.

"С 3 по 5 октября в Москве впервые прошла международная выставка дизайн-решений для современных мегаполисов "Город: детали". За три дня ее посетили более 11 тыс. человек, а общая продолжительность интерактивных программ превысила 150 часов", - говорится в сообщении.

Экспозиция площадью 15 тыс. кв. м разместилась в 75-м павильоне ВДНХ и демонстрировала перспективные мировые концепции малых архитектурных форм, скверов, спортивных площадок, функциональных городских арт-объектов. Всего - свыше 250 проектов от российских и зарубежных компаний.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, желающие могли проголосовать за понравившиеся решения для общественных пространств. Всего посетители проголосовали за различные проекты около 55 тыс. раз, то есть один посетитель в среднем выделил пять дизайн-решений. Предпочтения москвичей учтут в дальнейшем при реализации программы "Мой район".

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