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В Москве состоится прощание с вице-спикером Совета Федерации Евгением Бушминым

Его похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с вице-спикером Совета Федерации Евгением Бушминым, который умер от продолжительной болезни на 62-м году жизни, начнется во вторник в 10:00 мск в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Похороны сенатора пройдут в 13:00 мск на Троекуровском кладбище, а в 15:00 в трапезной храма Христа Спасителя состоятся поминки.

Заседания практически всех комитетов Совета Федерации, запланированные на вторник, были перенесены в связи с похоронами. В понедельник главы комитетов начинали заседания с минуты молчания в память о Бушмине. Совет палаты, на котором главы комитетов обсуждают со спикером палаты Валентиной Матвиенко грядущее пленарное заседание, состоится, как и планировалось, во вторник, но позже обычного.

Бушмин умер 6 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни. В Совете Федерации с 2005 года он представлял исполнительный орган государственной власти Ростовской области. Полномочия Бушмина должны были истечь в сентябре 2020 года.

Теги
Бушмин, Евгений ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРостовская область
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