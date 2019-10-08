Пасмурная погода с порывистым ветром ожидается во вторник в Москве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Облачная погода и до 7 градусов тепла ожидаются в Московской области 8 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 4 до 6 градусов тепла, ночью - от 1 до 3 градусов выше нуля.

В Подмосковье температура воздуха составит 2-7 градусов тепла, в ночные часы термометры покажут от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Порывы юго-западного ветра в регионе достигнут 15 м/с , ночью скорость ветра составит 5-10 м/с. Из-за сильного порывистого ветра в период с 8:00 до 21:00 в Москве и Подмосковье вводится желтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.