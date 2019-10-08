Москвичи чаще всего получают страховки от города за квартиры, залитые из-за протечек труб

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Жители Москвы за три квартала 2019 года по городской программе страхования жилья от чрезвычайных ситуаций получили 152,3 млн рублей выплат по страховым случаям, и 95% из них связаны с заливом квартир, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"За три квартала 2019 года в рамках городской программы страхования жилья более 4,1 тысячи столичных семей получили выплаты по страховым случаям. Из общего числа выплат 3940 случаев, то есть больше 95% были связаны с заливами квартир в результате аварий систем водоснабжения, отопления, канализации", - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Гамана.

Он уточнил, что всего за указанный период по данной программе жителям Москвы направили 152,27 млн рублей, что на 16,85 миллионов больше размера выплат за аналогичный период прошлого года. "Больше других воспользовались страховкой жители востока Москвы - ущерб был возмещен по 661 страховому случаю, всего жителям округа было выплачено 28,89 млн рублей. На втором и третьем месте по числу страховых случаев с начала года находятся Юго-Восточный (639) и Северо-Восточный (578) административные округа, в них выплаты по страховке составили 16,65 и 18,43 млн рублей соответственно", - добавил Гаман.

Городская программа страхования жилья работает в Москве с 1995 года. Она обеспечивает страховую защиту от наиболее распространенных рисков, включая пожар, взрыв по любой причине, стихии, а также от аварии систем отопления, водопровода, канализации и внутренних водостоков, и предлагает единые условия страхования для всех участников.

За весь период ее работы было застраховано более 2,6 млн квартир, участниками стали более 50% семей. Для участия в программе добровольного страхования жилья жители Москвы вносят ежемесячную оплату страховых взносов по льготному тарифу, который составляет 1,87 рубля за квадратный метр. За все время действия городской программы страхования московским семьям произведено 200 тыс. страховых выплат, общий размер возмещения ущерба по которым составил около 3,7 млрд рублей.