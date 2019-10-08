Жительницы Москвы смогут пройти бесплатную маммографию в 79 столичных медучреждениях

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Женщины смогут бесплатно сделать УЗИ и рентген молочных желез, а также проконсультироваться со специалистами в 79 медицинских учреждениях города с 12 октября по 3 ноября. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Столичный департамент здравоохранения приглашает жительниц Москвы пройти бесплатное обследование, направленное на раннее выявление рака груди. Сделать УЗИ молочных желез или маммографию, а также проконсультироваться с онкологом-маммологом можно будет с 12 октября по 3 ноября в 79 медицинских учреждениях города. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, который ежегодно отмечается 15 октября", - говорится в сообщении.

Принять участие могут москвички старше 18 лет. При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт. В случае обнаружения каких-либо патологий пациенток направят на дополнительное обследование.

Бесплатное УЗИ молочных желез и маммологические обследования будут проводиться в городских поликлиниках и больницах в выходные дни (с 09:00 до 18:00 по субботам и с 09:00 до 15:00 по воскресеньям). Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться, позвонив по контактному телефону медучреждения.