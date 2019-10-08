Выставка современного искусства Кавказа откроется 25 октября в Москве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Выставка "В поисках идентичности", посвященная современному искусству Кавказа, откроется в столице в центре дизайна Artplay 25 октября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Акцент поставлен на республиках Северного Кавказа в составе России как на зоне ответственности. Своим появлением биеннале впервые вводит термин "кавказское современное искусство" в международный культурный контекст", - приводит портал слова куратора проекта Заиры Астемировой.

В работе выставки примут участие более 100 художников, в том числе осетинские скульпторы, представители махачкалинской школы графики и фотохудожники из Республики Дагестан и Израиля.

"Посетителям покажут инсталляцию осетинского художника Темболата Гугкаева, посвященную памяти жертв бесланской трагедии. Также на выставке появятся граффити художника Руслана Магомедова, который в дни открытия биеннале распишет территорию Artplay", - отмечается в сообщении.

Кроме того, гостей ожидает музыкальная экспериментальная программа, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы, посвященные традиционным ремеслам.

Выставка будет работать до 31 октября, вход бесплатный.