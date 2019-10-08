Почти 200 подъемных платформ установили в подъездах столичных домов с начала 2019 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Столичные власти провели работы по установке 199 подъемных платформ в подъездах московских домов, где живут маломобильные горожане, с начала 2019 года, к концу года смонтируют еще 54 подъемника. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"С начала 2019 года в подъездах московских домов, где живут маломобильные горожане, установили 199 подъемных платформ. К концу года смонтируют еще 54 подъемника. Чтобы подъезд оборудовали подъемной платформой, следует подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства. Это можно сделать при наличии постоянной регистрации в Москве и врачебной рекомендации об использовании кресла-коляски", - говорится в сообщении.

Платформы устанавливают двух типов - в зависимости от технических особенностей строения здания и наличия места. Если позволяют условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Такие платформы - своего рода мини-лифт, позволяющий преодолевать расстояние до четырех метров. Если вертикальную платформу установить нельзя, в подъезды ставят подъемники наклонного типа.