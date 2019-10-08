"Дни московской конкуренции" начнутся в столице в конце октября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/ Городской проект "Дни московской конкуренции" начнется в столице в октябре, первая конференция проекта будет посвящена развитию конкуренции на потребительских рынках и пройдет 22 октября, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Масштабный городской проект "Дни московской конкуренции" стартует в столице в конце октября. Организатором проекта выступает департамент города Москвы по конкурентной политике <...> В рамках "Дней московской конкуренции" запланирована серия различных мероприятий, запуск которым дает стартовая конференция 22 октября "Конкуренция: рынки, цифры, люди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открывающая конференция будет посвящена развитию конкуренции на таких потребительских рынках, как фитнес-услуги, образование и недвижимость. Участники конференции смогут обсудить эффективность мер, направленных на развитие конкуренции и увеличению присутствия представителей малого бизнеса в сфере контрактных отношений.

"Многие из плановых показателей по развитию частной конкуренции достигнуты в столице в полном объеме. Это удалось благодаря внедрению цифровых инструментов во все ключевые сферы экономики, а также благодаря конструктивному диалогу со средним и малым бизнесом, крупными международными компаниями, которые работают в Москве. Столица готова делиться накопленным опытом по развитию конкуренции, внедрению инструментов для улучшения бизнес-климата, привлечению инвестиций", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

В ведомстве пояснили, что мероприятия проекта "Дни московской конкуренции" продлятся до конца года.

"Наша цель - показать, что конкуренция, которая сопровождает нас везде и всюду, является наиболее эффективным инструментом принятия верных решений и развития. Специальные мероприятия запланированы для столичных школьников и студентов. Для предпринимателей пройдут полезные бизнес-встречи с "прокачкой" конкурентных навыков, мы будем привлекать к активностям культурологов и эффективных практиков. Проект охватит многие сферы жизни Москвы и, как мы надеемся, покажет, что конкурент не враг, конкурент - мотиватор", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева.