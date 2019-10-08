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Гидрометцентр: атмосферное давление начнет падать в Москве с 10 октября

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова отметила, что понижение атмосферного давления связано с приближением циклона с запада

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Атмосферное давление начнет понижаться в Москве 10 октября и достигнет показателя 739 при норме 748 мм рт. ст. 13 октября. Об этом сообщила во вторник ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"С четверга [10 октября] оно [атмосферное давление] начнет падать, и в воскресенье [13 октября] достигнет показателя 739, согласно предварительному прогнозу", - сказала она. Нормой атмосферного давления является показатель 748 мм рт. ст.

Макарова отметила, что понижение атмосферного давления связано с приближением циклона с запада. Давление будет падать медленно и плавно, уточнила она.

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