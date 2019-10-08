Москвичи смогут проголосовать за приоритетные проекты программы "Мой район"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Жители столицы смогут проголосовать за приоритетные проекты программы "Мой район" на портале "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное программе "Мой район". Москвичам предстоит ответить на три вопроса. Сначала участники выберут проекты, которые, по их мнению, следует реализовать в рамках программы в первую очередь", - говорится в сообщении.

Среди предложенных вариантов - создание или благоустройство парков и транспортных узлов, необходимых жителям нескольких расположенных рядом районов. Свой голос также можно отдать за создание или благоустройство центров конкретных районов - парков, скверов, площадей или набережных. Еще один возможный ответ - благоустройство знаковых объектов, придающих району уникальные черты.

Затем участники ответят, нужно ли включить в программу благоустройство школьных дворов, территорий возле поликлиник, центров социального обслуживания, учреждений культуры и других городских объектов. Кроме того, респондентам необходимо будет указать район, в котором они живут.

Онлайн-площадку для проведения голосований среди москвичей "Активный гражданин" запустили в 2014 году. За это время участниками проекта стали 2,6 млн человек. "Активные граждане" приняли участие почти в 4 тыс. голосований. Жители столицы выбирают улицы и дворы для благоустройства, мероприятия для фестивалей и праздников, а также предлагают свои идеи по развитию столицы.