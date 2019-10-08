Интервал движения "Ласточек" на МЦК сократят из-за футбольного матча Россия - Шотландия

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Интервал движения поездов "Ласточка" на МЦК сократится вечером и ночью 10 октября во время проведения футбольного матча между сборными России и Шотландии на стадионе "Лужники". Об этом сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

"Вечером и ночью 10 октября "Ласточки" на МЦК будут курсировать чаще. Интервал сокращен в связи с футбольным матчем между сборными России и Шотландии на стадионе "Лужники". Так, каждые 5 минут поезда будут ходить с 07:30 до 12:30 и с 16:00 до 01:00 (в будни 5-и минутный интервал заканчивается в 21:00)", - говорится в сообщении.