"Летний тест здоровья" прошли 430 тыс. москвичей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Масштабный проект по проверке здоровья москвичей "Здоровая Москва" стартовал 3 июня и завершился 6 октября. Около 430 тыс. горожан по полису ОМС смогли пройти "летний тест здоровья" в 46 медицинских павильонах столицы, сообщил во вторник журналистам глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"За 124 дня врачами и медсестрами проведено около 5 млн медицинских манипуляций. Все павильоны "Здоровой Москвы" оснащались аппаратами УЗИ, электрокардиографами, спирографами (прибор для измерения показателей легких), пульсоксиметрами (для определения показателей насыщения крови кислородом), оборудование для определения состава тела - биоимпедансметрии - и другим. Результаты превзошли все ожидания. Более 60% посетителей прошли полную диспансеризацию, примерно, у 12% выявлены отклонения, а 286 человек были госпитализированы непосредственно из павильона", - сказал Хрипун.

Как отметила замруководителя департамента Елена Богородская, за время работы павильонов у посетителей было выявлено более 500 тыс. случаев регистрации факторов риска, среди которых чаще других были повышенный уровень артериального давления, холестерина, глюкозы, а также избыточная масса тела и низкая физическая активность. "Важно отметить, что курение и употребление алкоголя не вошли в пятерку основных факторов риска", - сказала она.

Кроме того, в павильоны горожане приходили вместе с детьми. Порядка 5 тыс. детей обследовали педиатры. Активно принимали участие в программе и городские работодатели. Для прохождения диспансеризации павильоны посетили около 50 тыс. сотрудников из 549 организаций.

Замруководителя департамента Елена Громова рассказала журналистам, что с начала июля до 15 сентября в 13 городских парках и зонах отдыха рядом с павильонами "Здоровая Москва" работали специальные площадки, на которых ежедневно проходили спортивные занятия, лекции о рациональном питании и здоровом образе жизни, мастер-классы по йоге и танцам. Их посетило около 260 тыс. человек.

Вакцинация против гриппа

Хрипун отметил важность вакцинации населения от гриппа в осенний период. Акция "Москва без гриппа" призвана защитить москвичей от возможных осложнений при этом заболевании.

"Более 30 мобильных пунктов вакцинации рядом со станциями метро и МЦК уже работают с 4 сентября и завершат к 1 ноября", - отметил Хрипун.

Эта акция в столице проводится уже в четвертый раз, - в 2018 году вакцину от гриппа в мобильных пунктах получили порядка 190 тыс. человек. Сделать прививку могут все совершеннолетние граждане, добавил он.

Проект "Здоровая Москва" стартовал летом 2019 года. В его рамках в парках города было открыто 46 павильонов, где можно было пройти диспансеризацию или заняться спортом.

В новость внесена правка (14:38 мск) — передается с уточнением в заголовке и 1-м абзаце по просьбе пресс-службы департамента даты начала проекта и количества горожан, верно - 3 июня и 430 тыс.