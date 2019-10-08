Жители Москвы определят темпы обновления метрополитена

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Москвичи сами смогут определить темпы обновления поездов столичного метрополитена - голосование, посвященное этому вопросу, начато в рамках проекта "Активный гражданин", сообщается во вторник на сайте мэра столицы.

Парк московского метрополитена на сегодняшний день обновлен более, чем наполовину, однако власти Москвы рассматривают возможность ускорения темпов, поэтому предложили провести онлайн-голосование на портале, которым активно пользуются москвичи. С 2014 года, когда заработал проект "Активный гражданин", к нему присоединились 2,6 млн пользователей, жители столицы приняли участие почти в 4 тыс. голосований.

"Считаете ли вы, что обновление парка подвижного состава [метро] для повышения безопасности и комфорта поездок пассажиров метро должно проходить ускоренным темпом?" - говорится в опросе.

По данным столичных властей, с 2017 года парк метро пополнился современными поездами "Москва" со сквозным проходом, надежной системой шумоизоляции и современными кондиционерами - сейчас в подземке больше тысячи таких вагонов. Среди сервисов новых поездов - USB-порты для зарядки мобильных устройств, сенсорные мониторы на стенах с информацией о станциях и позволяющие проложить маршрут, рассчитать время в пути. Для маломобильных пассажиров - широкие дверные проемы, в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок.

В 2019 году в метро появились поезда "Москва" новой модификации с системой электродинамического торможения, которая обеспечивает плавное снижение скорости. До конца года метро получит 176 вагонов поездов "Москва-2019".