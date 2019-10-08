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Власти Москвы сообщили, что город готов к худшим погодным условиям предстоящей зимой

По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, более 17 тыс. единиц различной техники подготовили к работе зимой

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Комплекс городского хозяйства Москвы подготовился к наихудшим погодным условиям предстоящей зимой - сформированы достаточные запасы материалов, техники и человеческих ресурсов на этот период. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В ходе пресс-конференции заммэра спросили, ожидает ли он снежной зимы, и потребуется ли задействовать под нее резервы. Бирюков ответил, что прогнозы обычно не оправдываются, поэтому необходимо готовиться к худшему развитию событий. "Рассчитываем на худшее. Техники достаточно, людских ресурсов достаточно. Аварийные бригады, их более 2,5 тыс. по городу, есть. Аварийные запасы материалов есть, специалисты обученные есть. Готовимся к сложным погодным условиям", - сказал он.

Бирюков добавил, что более 17 тыс. единиц различной техники было подготовлено к работе зимой, в том числе для уборки снега. Он напомнил, что совокупная мощность снегосплавов за минувшие пять лет увеличилась с 360 тыс. куб. м в сутки до 550 тыс. куб. м в сутки. "Полностью исключены сбросы снега в акваторию рек или на сухие снегосвалки", - уточнил он.

Современные технологии позволяют убирать снежный покров высотой в 10 см в течение трех дней, рассказал Бирюков, на каждые дополнительных 5 см при этом требуется один день. Также в Москве есть 4,5 тыс. бригад для очистки кровель от снега.

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Россия
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