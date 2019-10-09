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Небольшой дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в Москве в среду

Местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Облачность, небольшой, местами умеренный дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до 3-5 градусов.

Ветер южного и юго-западного направлений, 5-10 м/с, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла, ожидается небольшой и местами умеренный дождь. В ночь на четверг может похолодать до плюс 1-6 градусов.

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