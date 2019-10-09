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Более 300 детских площадок установят и обновят в парках Москвы в 2019 году

Всего за последние три года в столичных зонах отдыха установлено и обновлено около 500 детских площадок

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Москвы с начала 2019 года привели в порядок и установили в столичных парках 279 детских площадок. До конца года планируется провести работы еще по 39 игровым зонам, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"С начала года в Москве обновили и установили 279 детских площадок. Они находятся на 139 парковых и озелененных территориях. Игровые комплексы на них приспособлены для детей разных возрастов. Всего до конца года в Москве создадут и обновят 318 детских площадок", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе благоустройства территории усадьбы Люблино там установили шесть детских площадок, одна из них оборудована для посетителей с ограниченными возможностями. В Детском Черкизовском парке две игровые зоны полностью реконструировали, на третьей заменили основание и покрытие.

Всего за последние три года в столичных зонах отдыха установлено и обновлено около 500 детских площадок. По завершении работ в 2019 году общая площадь игровых комплексов составит более 200 тыс. кв. метров.

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