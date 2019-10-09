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В Москве вдвое снизилось число нарушений, связанных с установкой ограждений

Сумма штрафов за незаконные ограждения с начала года превысила 4 млн рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Количество нарушений, связанных с незаконной установкой ограждений, с начала года снизилось в Москве вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 89 случаев. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Сегодня мы наблюдаем положительные результаты работы, связанной с профилактикой правонарушений. В столице стали реже устанавливать незаконные ограждающие устройства - шлагбаумы и заборы. С начала 2019 года количество фактов самовольного ограничения доступа на земельные участки общего пользования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в два раза", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что за аналогичный период прошлого года количество соответствующих нарушений составляло 186. Причем чаще всего незаконные ограждения появлялись в Центральном административном округе - там было зафиксировано 32 нарушения. На юго-востоке было зарегистрировано 27 подобных нарушений, на западе - 25. В этом году Центральный округ переместился на четвертое место, а больше всего фактов самовольного ограничения доступа зафиксировано в Юго-Восточном (22), Восточном (15) и Юго-Западном (14) округах.

Отмечается, что сумма штрафов за незаконные ограждения с начала года превысила 4 млн рублей.

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