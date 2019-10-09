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Имитация леса и цветущие сады появятся на набережной Марка Шагала в Москве

Общая протяженность набережной составит 820 м

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют сделать четыре зеленые зоны, включающие имитацию леса, разнотравье и цветущие сады, на строящейся набережной Марка Шагала на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Всего на набережной Марка Шагала протяженностью 820 м будет четыре зеленые зоны: цветущие сады, редколесье с травами и кустарниками, разнотравье, где будут исключительно травы и цветы, а также зона "Пушистые холмы", имитирующая лес. Всего высадят 274 дерева, причем некоторые крупномеры будут достигать семи метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зона садов формируется на том месте, откуда начинался демонтированный из-за износа в 1961 году Староданиловский мост. Уже завершено расширение набережной, сформирован плодородный грунт и ведется высадка растений.

Как сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, берег укреплен георешеткой, поверх которой положен плодородный грунт. Там высадят более тысячи кустарников и несколько десятков тысяч многолетних цветов, в числе которых тюльпаны и нарциссы.

В мае 2019 года начато строительство первого участка набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина протяженностью 670 м. Работы планируется завершить в ноябре. Благоустройство второго участка набережной Марка Шагала от улицы Льва Юдина до путей Московского центрального кольца протяженностью 260 м планируется завершить в третьем квартале 2020 года.

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