В московском метро установили автоматы по продаже сувениров

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Автоматы по продаже сувенирной продукции установили в вестибюлях трех станций Московского метрополитена, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"Теперь на станциях "Кузнецкий мост", "Тимирязевская" и "Ховрино" пассажиры могут приобрести оригинальные носители проездных билетов с функционалом карты "Тройка", а также другие сувениры в память о посещении Москвы и столичного метро", - сказал собеседник агентства.

Решение о внедрении нового сервиса было принято по результатам опроса на портале "Активный гражданин". Голосование показало, что более половины респондентов хотели бы покупать сувениры метро не только на стойках "Живое общение" или в его фирменных магазинах, но и в специальных автоматах на станциях.

"На полках торговых автоматов представлены такие носители проездных билетов как брелоки, вкладыши и наклейки с символикой киновселенной Marvel и другими эксклюзивными дизайнами. Эти виды проездных билетов не отличаются по функционалу от обычной карты "Тройка". Так, наклейку можно приклеить на смартфон, а вкладыш достаточно вложить в чехол с гаджетом", - добавил представитель пресс-службы.

Также в продаже есть брелоки с совместным функционалом карты "Тройка" и "Стрелка". В новых автоматах можно приобрести сувенирные жетоны и защитные чехлы для транспортных карт с надписями "Не прислоняться" и "Приложите билет к желтому кругу".

Тестирование торговых автоматов будет проводиться в метро до конца ноября 2019 года. За это время ассортимент продукции будет периодически обновляться. Если автоматы окажутся востребованными, проект будет расширен.