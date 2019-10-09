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"Мосгаз" обновит газоснабжение 55 тыс. московских квартир до конца года

Замене подлежат газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Мосгаз" до конца 2019 г. обновит системы газоснабжения 55 тыс. квартир в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщила в среду пресс-служба компании.

Генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев отметил, что замене подвергаются внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет. "Работы включают в себя замену кранов на современные аналоги с тремя степенями защиты, установку диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок высокого качества с дополнительным ПВХ-покрытием. В ходе комплексных работ по программе капремонта нашими специалистами заменено около 200 тыс. м газопровода и жители 47 тыс. московских квартир уже получили обновленные высоконадежные и безопасные системы газоснабжения, до конца года системы газоснабжения будут обновлены еще в 55 тыс. московских квартир", - приводятся в релизе компании слова Гасангаджиева.

Как уточняется в сообщении, на карте столицы промежуточные итоги работы в рамках программы капремонта выглядят следующим образом: ВАО - 99 домов, ЗАО - 48 домов, САО - 68 домов, СВАО - 11 домов, СЗАО - 19 домов, ЦАО - 58 домов, ЮВАО - 57 домом, ЮЗАО - 5 домов, ЮАО - 30 домов. Всего с начала действия региональной программы капремонта за период 2015-2019 годов системы газоснабжения обновлены более чем в 900 домах.

"Газовики приступили к участию в программе с июня 2017 года, за этот период обновили системы газоснабжения в 395 столичных домах, еще около 100 запланированы до конца года <...> Высокий уровень выполненных работ обеспечивается и тем, что качество монтажа в обязательном порядке проверяется сотрудниками специализированной эксплуатирующей организации: во всех округах Москвы, кроме объектов ТиНАО, это АО "Мосгаз", - говориится в сообщении.

Работы в рамках программы столичного фонда капитального ремонта, реализации рассчитанной на 2015-2044 годы, направлены на повышение уровня безопасности и надежности газовых систем многоквартирных домов столицы. Программа капремонта домов с адресами и сроками проведения работ доступна на сайте Фонда капитального ремонта домов Москвы (repair.mos.ru).

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