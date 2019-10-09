Источник: глава департамента труда и соцзащиты населения Москвы Петросян покинет пост

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян уйдет в отставку. На его место назначат заместителя руководителя аппарата мэра Евгения Стружака, сообщил в среду ТАСС источник в столичной мэрии.

"Владимир Петросян уйдет в отставку, на его место будет назначен замглавы аппарата мэра, руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Евгений Стружак" - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас врио руководителя департамента назначена первый заместитель Петросяна Александра Александрова, однако документ о назначении Стружака выйдет в ближайшее время.

Владимир Петросян родился в 1959 году в Баку, в 1980 году окончил Степанакертский педагогический институт им. 60-летия Советского Азербайджана. Кандидат социологических наук. С 2004 по 2007 год был заместителем руководителя департамента социальной защиты населения Москвы, в 2007 году возглавил его, а с ноября 2010 года также вошел в правительство Москвы в качестве министра.

В мае 2019 года перестановка произошла в комплексе городского хозяйства Москвы: свой пост по собственному желанию покинул руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев. Он возглавлял департамент с сентября 2017 года. Новым руководителя назначили Александра Соловьева, ранее занимавшего должность его заместителя.