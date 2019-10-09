Собянин отметил уверенные темпы строительства БКЛ московского метрополитена

МОСКВА, 9 октября./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел ход строительства станции "Ржевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

"Из пяти станций северо-восточного участка БКЛ станции "Шереметьевская" и "Ржевская" (рабочее название "Рижская") - глубокого заложения. Очень сложные условия, но тем не менее строительство уверенно продвигается вперед. Работы идут по графику, в 2021 году пойдут первые поезда, в 2022 откроют сами станции", - сказал Собянин.

Строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции "Авиамоторная" до станции "Савеловская" было начато в 2015 году. Общая длина участка составляет 12,8 км с пятью станциями: "Лефортово", "Рубцовская", "Стромынка", "Ржевская", "Шереметьевская" и соединительной веткой в депо "Нижегородское" (1,9 км). Строительство участка ведется в три этапа.

Будущая станция "Ржевская" расположена под проспектом Мира с выходом на Рижскую площадь. Второй выход со станции будет интегрирован в станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро. Станция с одной островной платформой строится на глубине 62 м.

Станция "Ржевская" строится закрытым (горным) способом. В настоящее время завершается сооружение наклонного хода вестибюля на Рижской площади. Из 119 м пройдено 95 м (80%). Общая строительная готовность станции составляет 21%.

Согласно материалам пресс-службы мэра, станция "Ржевская" войдет в состав одного из крупнейших ТПУ Москвы, который объединит станции Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро, МЦД-2 "Нахабино-Подольск", запуск которого запланирован на ноябрь 2019 года. В перспективе через этот ТПУ будут также проходить линии МЦД-3 "Зеленоград-Раменское" и МЦД-4 "Апрелевка-Железнодорожный". Таким образом, в Москве появится пересадочный узел, объединяющий две линии традиционной подземки и три диаметра наземного метро.