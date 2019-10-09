Москвичи смогут платить за услуги ЖКХ через сервис "Электронный дом" с середины 2020 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Единый сервис по управлению домом, подъездом, квартирой, оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) полноценно заработает в середине следующего года. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"С середины следующего года будет возможно через портал "Электронный дом" управлять домом, подъездом, квартирой, в том числе оплатить ЖКХ, а также общаться жителям между друг другом и с управляющей компанией <...> Сервис будет доступен через мобильное приложение, также будет доступна десктоп-версия, личные кабинеты для москвичей и интерфейс для управляющих организаций", - сказал Пищелко.

Он добавил, что в тестовом режиме портал работает с февраля 2018 года, а к концу сентября завершился краудсорсинг-проект "Электронный дом", в котором приняло участие более 11 тыс. человек. Они предложили почти 2 тыс. идей для наполнения и определения функционала этого ресурса. Участники предлагали идеи по следующим направлениям: функциональность проекта, "Жизненные ситуации. Квартира", "Жизненные ситуации. Дом", "Жизненные ситуации. Двор".

"Авторитетные эксперты проекта из предложенных идей отобрали наиболее эффективные. Далее проходило голосование, где участники выбирали те идеи, реализацию которых они поддерживают, - 342 идеи были взяты в реализацию на платформе "Электронный дом". Проект занял третье место среди 18 краудсорсинг-проектов правительства Москвы по количеству участников", - рассказал Пищелко.

Система интеграции сервисов в сфере ЖКХ

По его словам, сервис "Электронный дом" направлен на создание системы общения соседей и взаимодействия с управляющими компаниями. В дальнейшем с его помощью жильцы многоквартирных домов могут проводить опросы и получать информацию о нововведениях в доме через приложение, встроенные в него чаты, электронную почту или смс. Благодаря идеям участников и экспертов проекта "Электронный дом" станет удобной платформой для совместного решения вопросов управления многоквартирным домом с полным функционалом, необходимым для москвичей.

Фактически разрозненные в настоящее время сервисы госуслуг, голосований, электронных приемных, способов коммуникации с управляющими компаниями, внешних соцсетей будут интегрированы на одной платформе.

"Проект "Электронный дом" объединит жителей на одной платформе и упростит им как координацию между собой, так и взаимодействие с городом. И, что самое важное, функционал этой платформы будет определен на основе предложений самих горожан", - обозначил задачи проекта руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Краудсорсинг-платформа правительства Москвы была создана в 2014 году. Технология краудсорсинга дает возможность в рамках проведения тематического проекта всем желающим предложить свои идеи по ключевым городским направлениям, а также принять активное участие в их обсуждении. Все идеи, прошедшие отбор и получившие наибольшую поддержку участников проекта, берутся в работу и реализуются городом.

Свыше 156 тыс. горожан приняли участие в 18 проектах за пять лет. Москвичи подали более 92 тыс. идей, из которых свыше 2,8 тыс. предложений эксперты отобрали для дальнейшей проработки. Горожане стали соавторами таких проектов, как "Детские поликлиники", "Московские поликлиники", "Московское долголетие", "Моя библиотека", "Мой офис госуслуг", "Культурные центры. Будущее", "Музеи Москвы" и другие.