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Южный вестибюль станции "Спортивная" в Москве закрыт на вход пассажиров

Северный вестибюль станции открыт для входа и выхода

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" работает только на выход пассажиров, северный вестибюль работает в обычном режиме. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии работает только на выход", - говорится в сообщении.

Отмечается, что северный вестибюль станции открыт для входа и выхода пассажиров.

В четверг на стадионе "Лужники" игроки сборной России по футболу сыграют с командой Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнется в 21:45 мск.

С 22:00 мск будет перекрыто движение на некоторых улицах в районе станций метро "Спортивная" и "Фрунзенская".

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Россия
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