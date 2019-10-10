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Сотрудники МЧС пытаются спасти енота, забравшегося на дерево

Спасение животного затрудняет то, что енот находится примерно на уровне седьмого этажа

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС /. Московские спасатели пытаются снять потерявшегося несколько дней назад домашнего енота с верхушки дерева на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В районе дома 10 по Петровско-Разумовскому проезду прохожие на дереве увидели енота и вызвали спасателей", - сообщили в столичном главке.

На место по вызову прибыли спасатели, а позднее появилась и хозяйка питомца. Она пояснила, что енот несколько дней назад убежал от нее, его нигде не могли найти.

"В настоящее время сотрудники столичного МЧС пытаются снять его с дерева, однако испуганный енот забрался на самую макушку дерева и пока не спускается к людям", - пояснили в МЧС. Там добавили, что спасение животного затрудняет то, что оно находится примерно на уровне седьмого этажа, куда спасателям сложно добраться.

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