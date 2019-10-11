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Небольшой дождь и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 7 градусов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Облачная погода с дождем и до 12 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 7 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу днем температура будет колебаться в пределах 8-13 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.

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