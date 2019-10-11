"Умные" камеры будут следить за усталостью водителей автобусов Москвы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Специальные камеры видеонаблюдения будут следить за усталостью водителей в наземном общественном транспорте Москвы. В ближайшее время ими оборудуют весь автопарк Мосгортранса, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"За бдительностью водителей наземного транспорта во время поездки начнут следить с помощью специальных камер видеонаблюдения. Умная система безопасности в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах будет работать по принципу программы распознавания лиц. Камера в кабине в режиме онлайн сканирует лицо водителя и фиксирует признаки, сигнализирующие о его усталости", - говорится в сообщении.

Устройства будут искать такие признаки усталости, как частое зевание, специфичное положение век, особую мимику. Также они будут следить за тем, концентрируется ли водитель на дороге во время езды и использует ли мобильный телефон. Если он переутомился или отвлекается, то в его кабине будет звучать специальный сигнал и сработает световая сигнализация. Система передаст информацию дежурному диспетчеру. Водителя могут снять с маршрута и отправить на медобследование.

"Благодаря системе онлайн-контроля над водителем мы сможем уменьшить количество аварий, связанных с человеческим фактором. Камеры видеонаблюдения уже успешно протестировали в транспорте разных маршрутов. В ближайшем будущем к этой системе подключат весь парк Мосгортранса. Это более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев", - приводятся в сообщении слова директора службы информационных технологий и связи Мосгортранса Дмитрия Ерзамаева.