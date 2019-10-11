Свыше пяти миллионов платежей совершено с помощью mos.ru с начала года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Жители столицы совершили более 5 миллионов платежных операций через портал mos.ru и приложение "Госуслуги Москвы" с начала 2019 года, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Для оплаты счетов горожане все больше пользуются порталом mos.ru и мобильным приложением "Госуслуги Москвы". Чаще всего горожане оплачивают коммунальные, образовательные услуги и штрафы", - отметили порталу в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

Согласно данным сайта, чаще всего осуществлялись платежи за ЖКУ, их число превысило два миллиона, а также пополнение лицевого счета ребенка для оплаты питания в школах - свыше 1,2 миллиона платежей.

При помощи сервиса "Мои платежи" на портале mos.ru можно оплатить практически все государственные и муниципальные услуги, которые можно получить в столице, в том числе городской телефон, мобильную связь, интернет, телевидение, такси и другие услуги. Для того, чтобы воспользоваться "Мобильными платежами", необходимо авторизоваться на портале mos.ru и указать о себе максимально полную информацию, чтобы система могла провести автоматический поиск счетов. Для оплаты можно использовать банковскую карту, счет мобильного телефона или электронные кошельки.