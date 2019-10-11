Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше пяти миллионов платежей совершено с помощью mos.ru с начала года

Чаще всего горожане оплачивают коммунальные, образовательные услуги и штрафы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Жители столицы совершили более 5 миллионов платежных операций через портал mos.ru и приложение "Госуслуги Москвы" с начала 2019 года, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Для оплаты счетов горожане все больше пользуются порталом mos.ru и мобильным приложением "Госуслуги Москвы". Чаще всего горожане оплачивают коммунальные, образовательные услуги и штрафы", - отметили порталу в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

Согласно данным сайта, чаще всего осуществлялись платежи за ЖКУ, их число превысило два миллиона, а также пополнение лицевого счета ребенка для оплаты питания в школах - свыше 1,2 миллиона платежей.

При помощи сервиса "Мои платежи" на портале mos.ru можно оплатить практически все государственные и муниципальные услуги, которые можно получить в столице, в том числе городской телефон, мобильную связь, интернет, телевидение, такси и другие услуги. Для того, чтобы воспользоваться "Мобильными платежами", необходимо авторизоваться на портале mos.ru и указать о себе максимально полную информацию, чтобы система могла провести автоматический поиск счетов. Для оплаты можно использовать банковскую карту, счет мобильного телефона или электронные кошельки.

Реклама на ТАСС
Железнодорожники подготовили инфраструктуру Московского центрального кольца к зиме
Также специалисты установили снегозадержатели для предотвращения сползания снега с крыши на станциях МЦК
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС