Железнодорожники подготовили инфраструктуру Московского центрального кольца к зиме

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Железнодорожники проверили работу обогревателей и тепловых завес в транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца (МЦК) и оборудовали крыши на станциях специальными устройствами для задержания снега, чтобы обезопасить пассажиров. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Для обеспечения комфорта пассажиров проверена работа инфракрасных обогревателей и тепловых завес в транспортно-пересадочных узлах" - говорится в сообщении.

Также специалисты установили снегозадержатели для предотвращения сползания снега с крыши на всех станциях МЦК, кроме "Лужники", "Площадь Гагарина" и "Деловой центр", где в этом нет необходимости. Дополнительно к этому железнодорожники подготовили инвентарь и противогололедные средства, чтобы оперативно приводить в порядок станции.