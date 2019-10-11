"Аэроэкспресс" запустит экспресс-автобусы от Ховрино до Шереметьево 15 октября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экспресс-автобусы до аэропорта Шереметьево начнут курсировать от станции метро Ховрино с 15 октября 2019 года, сообщается в пятницу на сайте "Аэроэкспресса".

"Восемь экспресс-автобусов полностью готовы к выходу на линию. Салоны оборудованы багажными полками, местами для людей с ограниченными физическими возможностями, навигационными носителями <...> Поэтому с 15 октября экспресс-автобусы полноценно начнут курсировать между Ховрино и Северным терминальным комплексом (СТК) аэропорта Шереметьево", - приводятся на сайте слова генерального директора "Аэроэкспресса" Алины Бисембаевой.

Автобусы, окрашенные в фирменной стилистике "Аэроэкспресс", будут следовать по маршруту 1195 от входа №2 станции метро Ховрино до терминала В аэропорта Шереметьево. Время в пути составит около 20 минут. Экспресс-автобусы будут курсировать ежедневно с 7:30 утра до 21:00 с интервалом 15 минут.

Билеты можно будет приобрести на сайте и в мобильном приложении компании, а также у водителя. Стоимость проезда составит 150 рублей, дети до семи лет могут ехать бесплатно.